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Юнгберг: Зроблю все, щоб повернути посмішки на обличчя уболівальників Арсенала

20:04 1192 Читать на русском
Юнгберг: Зроблю все, щоб повернути посмішки на обличчя уболівальників Арсенала
Фредді Юнгберг / Твіттер Фредді Юнгберга

Виконувач обов’язків головного тренера англійського Арсенала Фредді Юнгберг звернувся до фанатів лондонського клубу.

"Як би довго я не керував Арсеналом, я зроблю все, щоб повернути посмішки на обличчя уболівальників. На нас чекає кілька напружених тижнів, і команді потрібна ваша підтримка. Приступаємо до роботи!" – написав Юнгберг на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Цікаво, що Юнгберг став лише другим шведом, якому довірили команду англійської Прем’єр-ліги. Раніше у сезоні-2007/08 головним тренером Манчестер Сіті був Свен-Йоран Ерікссон, якого звільнили в травні 2008 року після поразки від Мідлсбро.

Нагадаємо, 42-річний швед став виконувачем обов’язків головного тренера Арсенала після звільнення з цієї посади Унаї Емері – раніше Фредді входив до тренерського штабу іспанського фахівця.

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Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг
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