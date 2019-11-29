Юнгберг: Зроблю все, щоб повернути посмішки на обличчя уболівальників Арсенала

Виконувач обов’язків головного тренера англійського Арсенала Фредді Юнгберг звернувся до фанатів лондонського клубу.

"Як би довго я не керував Арсеналом, я зроблю все, щоб повернути посмішки на обличчя уболівальників. На нас чекає кілька напружених тижнів, і команді потрібна ваша підтримка. Приступаємо до роботи!" – написав Юнгберг на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Моурінью емоційно прокоментував звільнення Емері

Цікаво, що Юнгберг став лише другим шведом, якому довірили команду англійської Прем’єр-ліги. Раніше у сезоні-2007/08 головним тренером Манчестер Сіті був Свен-Йоран Ерікссон, якого звільнили в травні 2008 року після поразки від Мідлсбро.

Нагадаємо, 42-річний швед став виконувачем обов’язків головного тренера Арсенала після звільнення з цієї посади Унаї Емері – раніше Фредді входив до тренерського штабу іспанського фахівця.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду