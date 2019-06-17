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Юнгберг став асистентом Емері в Арсеналі

17:05 146 Читать на русском
Юнгберг став асистентом Емері в Арсеналі
Фредді Юнгберг / ФК Арсенал

Унаї Емері отримав нового асистента у тренерському штабі Арсенала. Ним став Фредді Юнгберг – колишній півзахисник лондонців.

Арсенал оголосив про зміни у тренерському штабі. Фредді Юнгберг, який у сезоні 2018/19 очолював команду U-23, стане помічником Унаї Емері у першій команді.

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Його місце у молодіжній команді посів Стів Боулд – ще один екс-гравець Арсенала. Він же допомагатиме Перу Мертезакеру в роботі з клубною академією. Зміни наберуть чинності з 1 липня, інформує офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, 42-річний Фредді Юнгберг виступав за Арсенал з 1998 по 2007 рік та двічі виграв чемпіонат Англії, а також став фіналістом ЛЧ 2005/06.

Арсенал за підсумками минулого сезону дійшов до фіналу Ліги Європи та посів 5 місце в АПЛ, не потрапивши до Ліги чемпіонів.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг
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