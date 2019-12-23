Юнгберг став асистентом Артети в Арсеналі

Новий головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів про подальшу долю Фредді Юнгберга, який тимчасово виконував роль наставника команди після звільнення Унаї Емері.

"Ми поговорили з Фредді. Я розповів йому про свої ідеї та людей, яких збираюсь запросити у свій штаб, про їхню роль та обов'язки. Мені хотілось дізнатися, що він думає і чого очікує.

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Ми прийшли до висновку, що найкращим рішенням для нього буде залишитися з нами. Юнгберг знайомий з гравцями і ситуацією в команді. Його розуміння гри допоможе нам стати кращими. Ми з ним були знайомі раніше і тепер почнемо нову сторінку. Він справив на мене дуже хороше враження і готовий допомогти клубу", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, нещодавно "каноніри" оголосили про призначення наставником лондонського клубу Мікеля Артету, який кілька років працював помічником Гвардіоли у Манчестер Сіті. Фредді Юнгберг був виконувачем обов'язків головного тренера Арсенала, після звільнення Унаї Емері.

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