Юнгберг отримав запрошення стати помічником Артети у Арсеналі

Колишній виконувач обов'язків тренера Арсенала Фредді Юнгберг поспішив з прощанням з лондонським клубом.

"Керівництво клубу хоче, щоб я залишився. У понеділок я зустрінуся з Артетою для того, щоб обговорити цей варіант", – цитує Юнгберга Skysports.

Емері оцінив призначення Артети на пост головного тренера Арсенала

Нагадаємо, нещодавно "каноніри" оголосили про призначення наставником лондонського клубу Мікеля Артету, який кілька років працював помічником Гвардіоли у Арсеналі.

Фредді Юнгберг був виконувачем обов'язків головного тренера Арсенала, після звільнення Унаї Емері.

Після 18-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 11-й сходинці турнірної таблиці.

Евертон розписав нічию з Арсеналом у останньому матчі Фергюсона та Юнгберга на посту головних тренерів