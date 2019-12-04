Юнгберг дотепно відповів на критику Скоулза через свій дебют в Арсеналі

Виконувач обов'язків головного тренера Арсенала Фредді Юнгберг відповів на претензії екс-півзахисника Манчестер Юнайтед Пола Скоулза.

Легенда МЮ в ефірі Sky Sports розкритикував Юнгберга за те, що тренер не одягнув костюм на перший матч з Арсеналом: "Можна було очікувати, що він одягне костюм, щоб показати, як він гордий отримати цю роботу".

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Фредді не залишився в боргу: "Це неймовірно важливо. Все сталося так швидко. Костюм був в хімчистці, я не встиг підготувати його! В АПЛ я бачив тренерів, одягнених по-спортивному, бачив тренерів в костюмах і бачив тренерів у светрах, тому в день матчу я вирішу, що з цього я одягну. Я не розумію, що тут обговорювати".

Нагадаємо, Юнгберг після звільнення Унаї Емері провів свій перший матч на чолі Арсенала в рамках 14-го туру АПЛ проти Норвіча. "Каноніри" здобули нічию завдяки дублю Обамеянга.

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