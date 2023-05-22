Німецький півзахисник, ймовірно, продовжуватиме виступати за "містян". Згідно з інформацією The Times, капітан Манчестер Сіті близький до того, щоб продовжити контракт з англійською командою.

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Раніше повідомлялося, що його не влаштовувала угода строком на один рік, запропонований "містянами". У зв'язку з цим німець розглядав можливість переходу до Барселони, яка була готова укласти з ним угоду на два роки. До того ж у послугах Ґюндоґана зацікавлений лондонський Арсенал.

Інсайдер Фабріціо Романо зазначає, що Манчестер Сіті запропонує своєму капітану підписати угоду до 2024 року з можливістю продовжити ще на один сезон. Наразі Ґюндоґан не відхилив і не прийняв ще жодної пропозиції, але він схиляється до того, щоб залишитися у складі "містян".

До слова, німецький півзахисник провів 48 матчів за Манчестер Сіті у поточному сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 9 голами та 7 результативними передачами.

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