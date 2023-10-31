Німецький футболіст після матчу проти Реала розгнівався на партнерів, оскільки вони не так серйозно сприйняли поразку в Класіко. Але не тільки поведінка команди розчаровує Ілкая Ґюндоґана.

Втупилися в телефони і сміялися – Гюндоган не без підстав розлютився на партнерів по Барселоні

Як повідомляє журналіст Sport Тоні Хуанматрі, півзахисник незадоволений тим, що не отримав підтримки від керівництва Барселони, коли переїхав до Каталонії. Ґюндоґан сподівався, що клуб допоможе знайти житло, транспорт для його сім'ї, та потурбується про різні проблеми. Німець разом з дружиною почувалися "покинутими" і без вагань повідомили про це очільникам "блаугранас". Зазначається, що клуб перепросив подружжя.

Ґюндоґан разом з керівництвом Барселони був присутнім на церемонії нагородження "Золотого м'яча". Півзахисник демонстративно не захотів зробити фото групове фото, чим здивував партнерів, які також були в Парижі.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ілкай Ґюндоґан зіграв за каталонців в 14 матчах. В його активі один гол та чотири результативні передачі.

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