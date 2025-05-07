Футбол 24 розповідає про Жуліано Беллетті – футболіста, який забив єдиний гол у Лізі чемпіонів. Зате який!

Барселона принизила одноклубників Зубкова та Сікана у фіналі юнацької ЛЧ – требл каталонців з історичним рекордом

Юнацька команда Барселони провела вогняний сезон. До здобутих раніше перемог в Кубку та чемпіонаті Іспанії таланти з "Ла Масії" додали європейський трофей – Юнацьку лігу УЄФА. "Герой Парижа-2006 повернув нашу команду на вершину Юнацької ліги УЄФА. Востаннє це траплялося сім років тому", – пише про успіх юнаків офіційний сайт Барселони.

Цим героєм, який зумів підібрати покоління сильних гравців та довести його до вершин, є Жуліано Беллетті. 19 років тому він став ключовою особою фіналу Ліги чемпіонів та забив гол у фіналі проти Арсенала (2:1), котрий і приніс каталонцям вухастий трофей.

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"Те, що я зробив, було чимось особливим, – казав бразильський правий захисник про свій гол. – Я не міг у це повірити. Я намагався встати та відсвяткувати, але без шансів – я опустився на коліна, закривши обличчя руками. Я ніколи не виходив на гру з думкою про те, щоб відзначитися. Сьогодні, коли мої діти бачать цей гол, вони не вірять! Але це було неймовірно – увійти в історію".

Campeones! As Juliano Belletti is being lifted! pic.twitter.com/HRchsPYeOh — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) March 16, 2025

До 15 років Жуліано був голкіпером та грав у футзал. Велику підтримку на шляху до вершин хлопець отримував від батька. У Парижі того вечора була вся родина Беллетті. Проте у момент ейфорії футболіст думав саме про тата.

Для того, щоб перерахувати свої голи у кар’єрі, Жуліано вистачить пальців двох рук. Той м’яч у ворота Арсенала став його першим і єдиним за Барселону та першим і єдиним у Лізі чемпіонів. Навіть топ-трофеїв бразилець зібрав більше: перемога в Лізі чемпіонів, виграші Ла Ліги та АПЛ, Кубка Інтертото і статус чемпіона світу-2002.

Беллетті не вважався безумовно основним гравцем Барселони у тому розіграші Ліги чемпіонів. Франк Райкард періодично довіряв місце на полі Олегеру. Саме так трапилося у півфіналі – бразилець розпочав із лави запасних.

За підсумком першого тайму Барселона програвала 0:1, тож у перерві відбулася одна заміна – вийшов Андрес Іньєста. Невдовзі на підмогу до атаки долучися Хенрік Ларссон. А на 71-й хвилині Райкард змінив Олегера, котрий отримав попередження, на свіжого Беллетті. Саме останні два гравці, які вийшли на заміну, й організували другий гол. Та спершу Барса відігралася завдяки Самюелю Ето’О. А через чотири хвилини настала мить слави для Беллетті.

Правий захисник обігрався з Ларссоном і дещо несміливо пішов у вільну зону. Жуліано отримав зворотній пас та опинився перед воротами під гострим кутом. Адресатів для передачі було обмаль, тож бразилець відважився на удар. І не помилився – 2:1 і трофей їде у Каталонію!

He only scored one goal in three seasons for @FCBarcelona



But it was the 2006 @ChampionsLeague winner!



Happy 45th birthday, @julianobelletti! pic.twitter.com/Y3WZQ0rAKR — FIFA (@FIFAcom) June 20, 2021

"То був один із чарівних моментів футболу: два гравці одночасно подумали про одне й те саме, – писав Беллетті для The Coaches’ Voice. – Я забіг у простір, уявляючи, що Ларссон може подумати про те, щоб запустити на мене у вільну зону. Саме це й сталося. У той момент матчу йшов сильний дощ. М'яч набрав швидкості, але я все ще міг контролювати його лівою ногою".

Беллетті згадував про вказівку тренерського штабу – Райкард просив бути активнішим у нападі та атакувати флангами. У тому сезоні Беллетті багато сидів на лаві запасних та запитував тренера, чи не варто йому більше захищатися. Райкард заперечував і казав: "Будь бразильським правим захисником!" У фіналі Жуліано став ним і сміливо пішов уперед.

Juliano Belletti : "When Messi came out of the Barca B team to train with our first team, Rijkaard put us in an 11 v 11 game on a small pitch. Iniesta asked me if I knew this guy. I said 'no'. He told me to 'be careful'." pic.twitter.com/8vw5aJiX1p — IB SAJO (@SAJO_IB) April 29, 2021

Футболіст, якому через місяць виповнилося 30, однієї миті став героєм. Беллетті звик перебувати у затінку Іньєсти, Хаві, Рональдінью та Деку. Однак той гол все змінив: "Після святкування я зрозумів, як цей гол змінить мою кар'єру. Не те, як я підходив до роботи – це не змінилося – а те, як на мене дивилися люди, вболівальники та журналісти. Я став тим хлопцем, який забив гол, що допоміг виграти Лігу чемпіонів. Вони очікували від мене більшого".

Наступний сезон виявився останнім для Жуліано в Барселоні. Він вже не отримував достатньо ігрової практики та став третьою опцією на свою позицію після Джанлуки Дзамбротти та Олегера. Дуже вчасно надійшла пропозиція від Жозе Моурінью – Беллетті переїхав у Челсі. Там він також попрацював із Карло Анчелотті, зустріч із яким змінила життя Жуліано.

2515. Juliano BELLETTI



Defender - 20.06.76 - BRA (23/1)



Prem Debut:

25/08/2007 (CHELSEA vs. Portsmouth, W 1-0 - sub 65 mins)



Prem Clubs:

Chelsea (07-10)



Prem Apps: 54

Prem Goals: 5



Prem Champion:

2009/10 pic.twitter.com/mE4dW0QIYG — Premier League Players (@premlgeplayers) March 21, 2024

2019-го вони випадково перетнулися у Сполучених Штатах. Анчелотті тренував Наполі, а Беллетті виконував функції посла Барселони. Після передсезонного товариського матчу Жуліано пішов до роздягальні, щоб побачитися з доном Карло. Насамперед Анчелотті запитав, чи Беллетті вже став тренером, але отримав негативну відповідь.

"Беллетті, ти даремно гаєш свій час. Ти був одним із найбільш тактично розсудливих гравців, яких я мав", – сказав тренер. Ці слова надихнули бразильця. І хоч до тієї розмови з Анчелотті він пройшов тренерські курси, однак все одно мав намір стати футбольним коментатором. Беллетті помічав свої здібності, коли робив тактичний аналіз ігор на телебаченні. І таки знайшов спосіб поділитися своїми знаннями та навичками.

Спочатку Беллетті працював у структурі Крузейро, а потім входив до тренерського штабу Сан-Паулу. У липні 2024-го Жуліано очолив юнацьку команду Барселони. З кожним новим кроком він відчував, що це його стихія. І вже через рік Беллетті виграв усі можливі трофеї зі своєю командою.

Juliano Belletti, who scored the winner in the 2006 UCL Final vs Arsenal, returns to Barcelona. He will join the coaching staff of Juvenil A as an assistant to Óscar López.#FCB



Via (?): @albert_roge [jijantes] pic.twitter.com/LWZbpmVJho — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 26, 2023

Що б не сталося, він завжди згадуватиме ту ніч у Парижі, про яку й не міг мріяти: "Я мріяв лише про виступи за великі клуби разом з великими гравцями. Сьогодні, як тренер, я не мрію відтворити ці емоції з 2006-го. Проте я наполегливо працюю, щоб мати можливість очолювати великі клуби та великих гравців. Хтозна, можливо, одного дня я зможу пережити ще один особливий момент, який триватиме вічно".

17 травня – день фіналу в Парижі – особливий для Беллетті. Він завжди його святкує та переглядає відео свого м’яча. Жуліано жартує – вже збився з ліку та не може сказати, скільки разів бачив той гол. А ще він має особливу традицію. Кожного разу, коли зустрічається з Хенріком Ларссоном, дякує за своєчасний пас. Якби не він, то всього цього б не було.

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