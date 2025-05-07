Юнацьку ЛЧ виграв культовий герой: 19 років тому він забив переможний гол у фіналі – єдиний за Барселону
Жуліано Беллетті провів насичену кар’єру, але увійшов у історію завдяки одному епізоду. Удар правого захисника приніс Барселоні трофей.
Футбол 24 розповідає про Жуліано Беллетті – футболіста, який забив єдиний гол у Лізі чемпіонів. Зате який!
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Юнацька команда Барселони провела вогняний сезон. До здобутих раніше перемог в Кубку та чемпіонаті Іспанії таланти з "Ла Масії" додали європейський трофей – Юнацьку лігу УЄФА. "Герой Парижа-2006 повернув нашу команду на вершину Юнацької ліги УЄФА. Востаннє це траплялося сім років тому", – пише про успіх юнаків офіційний сайт Барселони.
Цим героєм, який зумів підібрати покоління сильних гравців та довести його до вершин, є Жуліано Беллетті. 19 років тому він став ключовою особою фіналу Ліги чемпіонів та забив гол у фіналі проти Арсенала (2:1), котрий і приніс каталонцям вухастий трофей.
"Те, що я зробив, було чимось особливим, – казав бразильський правий захисник про свій гол. – Я не міг у це повірити. Я намагався встати та відсвяткувати, але без шансів – я опустився на коліна, закривши обличчя руками. Я ніколи не виходив на гру з думкою про те, щоб відзначитися. Сьогодні, коли мої діти бачать цей гол, вони не вірять! Але це було неймовірно – увійти в історію".
До 15 років Жуліано був голкіпером та грав у футзал. Велику підтримку на шляху до вершин хлопець отримував від батька. У Парижі того вечора була вся родина Беллетті. Проте у момент ейфорії футболіст думав саме про тата.
Для того, щоб перерахувати свої голи у кар’єрі, Жуліано вистачить пальців двох рук. Той м’яч у ворота Арсенала став його першим і єдиним за Барселону та першим і єдиним у Лізі чемпіонів. Навіть топ-трофеїв бразилець зібрав більше: перемога в Лізі чемпіонів, виграші Ла Ліги та АПЛ, Кубка Інтертото і статус чемпіона світу-2002.
Беллетті не вважався безумовно основним гравцем Барселони у тому розіграші Ліги чемпіонів. Франк Райкард періодично довіряв місце на полі Олегеру. Саме так трапилося у півфіналі – бразилець розпочав із лави запасних.
За підсумком першого тайму Барселона програвала 0:1, тож у перерві відбулася одна заміна – вийшов Андрес Іньєста. Невдовзі на підмогу до атаки долучися Хенрік Ларссон. А на 71-й хвилині Райкард змінив Олегера, котрий отримав попередження, на свіжого Беллетті. Саме останні два гравці, які вийшли на заміну, й організували другий гол. Та спершу Барса відігралася завдяки Самюелю Ето’О. А через чотири хвилини настала мить слави для Беллетті.
Правий захисник обігрався з Ларссоном і дещо несміливо пішов у вільну зону. Жуліано отримав зворотній пас та опинився перед воротами під гострим кутом. Адресатів для передачі було обмаль, тож бразилець відважився на удар. І не помилився – 2:1 і трофей їде у Каталонію!
"То був один із чарівних моментів футболу: два гравці одночасно подумали про одне й те саме, – писав Беллетті для The Coaches’ Voice. – Я забіг у простір, уявляючи, що Ларссон може подумати про те, щоб запустити на мене у вільну зону. Саме це й сталося. У той момент матчу йшов сильний дощ. М'яч набрав швидкості, але я все ще міг контролювати його лівою ногою".
Беллетті згадував про вказівку тренерського штабу – Райкард просив бути активнішим у нападі та атакувати флангами. У тому сезоні Беллетті багато сидів на лаві запасних та запитував тренера, чи не варто йому більше захищатися. Райкард заперечував і казав: "Будь бразильським правим захисником!" У фіналі Жуліано став ним і сміливо пішов уперед.
Футболіст, якому через місяць виповнилося 30, однієї миті став героєм. Беллетті звик перебувати у затінку Іньєсти, Хаві, Рональдінью та Деку. Однак той гол все змінив: "Після святкування я зрозумів, як цей гол змінить мою кар'єру. Не те, як я підходив до роботи – це не змінилося – а те, як на мене дивилися люди, вболівальники та журналісти. Я став тим хлопцем, який забив гол, що допоміг виграти Лігу чемпіонів. Вони очікували від мене більшого".
Наступний сезон виявився останнім для Жуліано в Барселоні. Він вже не отримував достатньо ігрової практики та став третьою опцією на свою позицію після Джанлуки Дзамбротти та Олегера. Дуже вчасно надійшла пропозиція від Жозе Моурінью – Беллетті переїхав у Челсі. Там він також попрацював із Карло Анчелотті, зустріч із яким змінила життя Жуліано.
2019-го вони випадково перетнулися у Сполучених Штатах. Анчелотті тренував Наполі, а Беллетті виконував функції посла Барселони. Після передсезонного товариського матчу Жуліано пішов до роздягальні, щоб побачитися з доном Карло. Насамперед Анчелотті запитав, чи Беллетті вже став тренером, але отримав негативну відповідь.
"Беллетті, ти даремно гаєш свій час. Ти був одним із найбільш тактично розсудливих гравців, яких я мав", – сказав тренер. Ці слова надихнули бразильця. І хоч до тієї розмови з Анчелотті він пройшов тренерські курси, однак все одно мав намір стати футбольним коментатором. Беллетті помічав свої здібності, коли робив тактичний аналіз ігор на телебаченні. І таки знайшов спосіб поділитися своїми знаннями та навичками.
Спочатку Беллетті працював у структурі Крузейро, а потім входив до тренерського штабу Сан-Паулу. У липні 2024-го Жуліано очолив юнацьку команду Барселони. З кожним новим кроком він відчував, що це його стихія. І вже через рік Беллетті виграв усі можливі трофеї зі своєю командою.
Що б не сталося, він завжди згадуватиме ту ніч у Парижі, про яку й не міг мріяти: "Я мріяв лише про виступи за великі клуби разом з великими гравцями. Сьогодні, як тренер, я не мрію відтворити ці емоції з 2006-го. Проте я наполегливо працюю, щоб мати можливість очолювати великі клуби та великих гравців. Хтозна, можливо, одного дня я зможу пережити ще один особливий момент, який триватиме вічно".
17 травня – день фіналу в Парижі – особливий для Беллетті. Він завжди його святкує та переглядає відео свого м’яча. Жуліано жартує – вже збився з ліку та не може сказати, скільки разів бачив той гол. А ще він має особливу традицію. Кожного разу, коли зустрічається з Хенріком Ларссоном, дякує за своєчасний пас. Якби не він, то всього цього б не було.
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