Товариський матч

Україна U-17 – Олександрія – 0:4

Голи: Копина, 5, 52, Мартинюк, 10, Волошин, 25

Суркіс та Красніков в одній команді та жодного викликаного динамівця – юнацька збірна України оголосила заявку на збори

Юнацька збірна України U‑17 сьогодні, 22 вересня, в рамках підготовки до матчів кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи 2023 року провела перший товариський поєдинок. Суперником став представник УПЛ – Олександрія.

Ще до середини першого тайму підопічні Юрія Гури відвантажили у ворота В'ячеслава Суркіса три сухих м'ячі. По перерві Юрій Мороз повністю змінив склад, але забити бодай гол престижу його гравцям не вдалось. Натомість хавбек олександрійців Юрій Копина оформив дубль, зафіксувавши остаточний рахунок у матчі.

Нагадаємо, юнацька збірна України потрапила у групу 2, де зустрінеться з командами Боснії і Герцеговини, Азербайджану та Ліхтенштейну. Дві перші команди кожної групи та чотири найкращі володарі третіх місць (за результатами матчів із першою та другою командами групи) приєднаються в елітному раунді відбору до Нідерландів та Іспанії. Міні-турнір проходитиме з 24 до 30 жовтня 2022 року у Боснії і Герцеговині.

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