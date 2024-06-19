Збірна України U-16 дуже невдало розпочала турнір Dream Cup 2024, який проводиться в Японії.

Dream Cup 2024, 1-й тур

Японія U-16 – Україна U-16 – 6:0

Голи: Касаї, 9, Канда, 45, Йосіда, 69, Окуда, 83, Фудзії, 88, Асада, 90

В рамках підготовки до кваліфікації Євро-2025 (U-17) збірна України U-16 взяла участь у товариському турнірі Dream Cup 2024, в якому участь також беруть Японія (господар), Сенегал та Венесуела.

Маліновський – про розмову в роздягальні збірної України після поразки від Румунії: "Це було на високих тонах"

Підопічні Юрія Мороза стартували вкрай невдало – господарі турніру Японія вщент розбили нашу команду. До перерви Касаї та Канда оформили впевнену перевагу, а по перерві японці остаточно добили "синьо-жовтих" – рахунок 6:0 говорить сам за себе.

Вже 21-го червня відбудеться наступна гра – проти Сенегалу (початок о 06:00 за київським часом). А 23-го Україна зустрінеться з Венесуелою (старт також о 06:00).

Україна тріумфувала на престижному турнірі перед Олімпіадою – шедевральний асист Сікана і тривожний другий тайм