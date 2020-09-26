Пандемія COVID-19 внесла свої корективи і у розіграш юнацьких змагань.

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив відкорегувати формат Юнацької ліги УЄФА у сезоні 2020/21, повідомляє офіційний сайт організації.

УЄФА вніс радикальні зміни в правила на сезон 2020/21

Причиною цього стали труднощі з організацією міжнародних змагань, що виникли у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Цього сезону турнір буде проводитися за олімпійською системою – матчі на вибування. Поєдинки розпочнуться у березні 2021 року, а стартує турнір зі стадії 1/32 фіналу.

Нагадаємо, раніше турнір проводився у форматі двох шляхів – Шляху Ліги чемпіонів, який копіював групову стадію Ліги чемпіонів УЄФА, а також Шляху чемпіонів національних країн, які змагалися у форматі плей-офф. На весняних, фінальних стадіях ці шляхи об'єднувалися.

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