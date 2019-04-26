Юнацька ліга УЄФА: визначились фіналісти турніру

Відбулись півфінальні матчі Юнацької ліги УЄФА. Порту та Челсі позмагаються у фіналі.
Юнацька Ліга УЄФА, Півфінал
Хоффенхайм U-19 - Порту U-19 - 0:3
Голи: Баро, 39, Соареш, 78, Матос, 88
Барселона U-19 – Челсі U-19 - 2:2 (4:5 по пен.)
Голи: Фаті, 20, 69 - МакКормік, 66, Браун, 85
У півфінальних матчах Хоффенхайм зустрівся з Порту, а Барселона з Челсі. У першому поєдинку португальська команда без проблем здолала однолітків з Німеччини та пройшла далі.
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А ось між Барселоною та Челсі відбулась справжня "рубка". Каталонці двічі виходили вперед, а "сині" двічі відігравались. У підсумку гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де більш майстерними виявились футболісти Челсі.
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У зв'язку з цим до фіналу Юнацької ліги УЄФА вийшли Порту та Челсі. Поєдинок за трофей відбудеться 29-го квітня, початок гри – о 19:30.