Юнацька ліга УЄФА: Шахтар на виїзді не втримав перемогу над Хоффенхаймом

Шахтар U-19 на виїзді зіграв внічию з Хоффенхаймом у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА, 4-й тур

Хоффенхайм U-19 – Шахтар U-19 – 1:1

Голи: Онана, 55 – Бондаренко, 31

Артем Бондаренко вивів "гірників" вперед на 31-й хвилині матчу, завершивши позиційну атаку донеччан точним ударом здалеку.

Після перерви юнацька команда Хоффенхайма почала діяти значно активніше, що дало результат на 55-й хвилині, коли Онана відновив рівновагу та, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

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Зазначимо, Шахтар втратив усі шанси на вихід із групи F. Після 5-и турів в активі "гірників" лише одне очко і остання позиція. Натомість Хоффенхайм та Ліон достроково забезпечили собі вихід у плей офф, у Манчестер Сіті залишилось 4 пункти.

Нагадаємо, що матч основних команд зіграють сьогодні у Зінсхаймі. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.