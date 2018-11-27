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Юнацька ліга УЄФА: Шахтар на виїзді не втримав перемогу над Хоффенхаймом

17:54 626 Читать на русском
Юнацька ліга УЄФА: Шахтар на виїзді не втримав перемогу над Хоффенхаймом
Шахтар U-19

Шахтар U-19 на виїзді зіграв внічию з Хоффенхаймом у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА, 4-й тур

Хоффенхайм U-19 – Шахтар U-19 – 1:1

Голи: Онана, 55 – Бондаренко, 31

Артем Бондаренко вивів "гірників" вперед на 31-й хвилині матчу, завершивши позиційну атаку донеччан точним ударом здалеку.

Після перерви юнацька команда Хоффенхайма почала діяти значно активніше, що дало результат на 55-й хвилині, коли Онана відновив рівновагу та, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Зазначимо, Шахтар втратив усі шанси на вихід із групи F. Після 5-и турів в активі "гірників" лише одне очко і остання позиція. Натомість Хоффенхайм та Ліон достроково забезпечили собі вихід у плей офф, у Манчестер Сіті залишилось 4 пункти.

Нагадаємо, що матч основних команд зіграють сьогодні у Зінсхаймі. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.

Юнацька ліга УЄФА5 тур

Хоффенхайм U-19 - Шахтар U-19: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм U-19
Матч завершено
1 : 1
Шахтар U-19
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