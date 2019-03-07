Юнацька ліга УЄФА: Реал U-19 переміг Атлетіко та зустрінеться з переможцем пари Хоффенхайм – Динамо

Динамо U-19 можуть зіграти з Реалом, якщо пройдуть однолітків з Хоффенхайма.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Атлетіко – Реал – 1:2

Голи: Мольєхо, 50 – Гарсія 27, Альберто (пен.), 56

Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стала відома дата проведення матчу Юнацької ліги УЄФА

Реал U-19 мінімально переграв однолітків з Атлетіко та вийшов до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА.

"Галактікос" вийшли вперед завдяки голу Гарсії на екваторі першого тайму. "Матрацники" змогли відігратися, але вже через кілька хвилин Альберто з пенальті відновив перевагу гостей, які в підсумку й перемогли.

Нагадаємо, що у 1/4 фіналу Реал зіграє з переможцем пари Хоффенхайм – Динамо.