Плей-офф Юнацької ліги УЄФА розпочався з протистоянь переможців "шляху чемпіонів" і команд, які посіли другі місця на груповому етапі.

Юнацька ліга УЄФА, попередній раунд плей-офф

АЗ Алкмаар U-19 – Вільяреал U-19 – 3:3 (4:3 в серії пенальті)

Голи: ван Бредероде, 14, 20 (обидва – пен.), Мейрдінк, 70 – Хіменес, 9, Паскуаль, 76, Сааведра, 87

Рейнджерс U-19 – Севілья U-19 – 0:1

Гол: Альварес, 50

Вилучення: Експозіто, 77 (С)

Жиліна U-19 – Інтер U-19 – 3:1

Голи: Зауер, 1, 47, Валько, 90+6 – Юргенс, 77

Емполі U-19 – Борусія Д U-19 – 3:5

Голи: Магаццу, 16, 28, Панікуччі, 86 – Байноф-Гіттенс, 15, Пеццола, 41 (аг), Райхофф, 57, Фінк, 63, Шеміч, 77

День розпочався з божевільної перестрілки АЗ і Вільяреала. Нідерландці пропустили першими, але потім все перевернули на 3:1 завдяки пенальтійному дублю ван Бредероде і голу Мейрдінка. Вільяреал встиг відігратися, тому командам довелося бити пенальті. Юнаки АЗ припустилися лише однієї помилки, а суперник двох.

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Матч Рейнджерс і Севільї був значно спокійнішим, проте тут іспанці пройшли далі. Долю зустрічі вирішив точний удар Альвареса на 50-й хвилині. Інтер завершив свій шлях на цьому етапі, поступившись Жиліні. Словаки потужно розпочинали обидва тайми, особливо старався 17-річний хавбек Маріо Зауер. Під завісу зустрічі команди обмінялися голами – 3:1

Найрезультативніший матч дня влаштували Емполі та дортмундська Борусія. Італійці гідно протрималися перший тайм, але далі сил забракло. Юні "джмелі" наколотили супернику 3 голи поспіль, а "джокер" Панікуччі дозволив Емполі бодай уникнути розгрому.

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Нагадаємо, завтра свій шлях у плей-офф Юнацької ліги УЄФА розпочне і Динамо U-19. Підопічні Ігоря Костюка на виїзді протистоятимуть Депортіво, стартовий свисток о 20:00.

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