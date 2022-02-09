Юнацька ліга УЄФА, попередній раунд плей-офф

Мітьюлланд U-19 – Брюгге U-19 – 3:2

Голи: Андреасен, 32, Шимшир, 63, Фрауло, 71 – Нуса, 3, 15

Генк U-19 – Челсі U-19 – 5:1

Голи: Діавара, 18, 66, Гюсенс, 57 (пен.), Абід, 77, Карпе, 90 – Холл, 70

Хайдук Спліт U-19 – Атлетіко U-19 – 0:0 (2:3 в серії пенальті)

День розпочався з яскравого камбеку Мітьюлланда проти Брюгге. Антоніо Нуса за 15 хвилин організував бельгійцям комфортну перевагу, проте суперник зовсім не знітився. Андреасен відквитав один гол до перерви, а в другій половині молоді данці дотиснули Брюгге.

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Челсі без жодних шансів поступився одноліткам з Генка. У першому таймі Діавара вивів "магістрів" уперед, а потім почалося справжнє побиття. Все, на що спромоглися лондонці – гол престижу від Холла.

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Хайдук і Атлетіко не змогли виявити сильнішого за 90 хвилин основного часу. Регламент не передбачає екстратаймів, тому команди взялися виконувати серію пенальті. Тут у хорватів відверто здали нерви – відразу три промахи проти одного у мадридців, які проходять далі.

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