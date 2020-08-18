toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ІНТЕР - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Юнацька Ліга УЄФА: Аякс та Бенфіка вийшли у півфінал, кривдник Динамо покинув турнір

20:58 - Читать на русском
Юнацька Ліга УЄФА: Аякс та Бенфіка вийшли у півфінал, кривдник Динамо покинув турнір
Гравець Аякса / Getty Images

Відбулись два чвертьфінальні матчі Юнацької Ліги УЄФА. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24"

Чвертьфінали Юнацької Ліги УЄФА, 18 серпня

Мітьюлланд U-19 – Аякс U-19 – 1:3

Голи: Рейцігер, 74 (аг) – Расмуссен, 38, Хансен, 53, Ідехо, 77

Динамо Загреб U-19 – Бенфіка U-19 – 1:3

Голи: Карріца, 16 – Араухо, 37, Рамос, 53, 59

Вилучення: Йосіповіч, 90+2, Янкович, 90+4

Інтер попри заяву про відмову від участі в Юнацькій лізі УЄФА вийшов до чвертьфіналу турніру

Юнацька команда Мітьюлланда приймала Аякс у чвертьфіналі. Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь нідерландців. По перерві відзначився Хансен та подвоїв перевагу Аякса. Мітьюлланд спробував відігратись та забив один м'яч. Але всі надії данців на нічию в основний час поховав Ідехо, забивши на 77 хвилині. 1:3 – Аякс U-19 крокує у півфінал.

Загребське Динамо U-19 зустрічалось з Бенфікою U-19. Хорвати вже на початку матчу вийшли вперед, проте до перерви португальці зуміли зрівняти рахунок. У другому таймі молоді "орли" взяли гру під свій контроль та забили двічі – Рамос відзначився дублем. Бенфіка проходить у півфінал, де зустрінеться з Аяксом. До слова, саме Динамо Загреб, яке програло цей матч, вибило київське Динамо U-19 на стадії 1/16 фіналу.

Зазначимо, що завтра відбудуться інші два матчі чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА: Інтер U-19 протистоятиме Реал Мадриду U-19, а Зальцбург U-19 змагатиметься з Ліоном U-19.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ
04:00
29117
Теги
Бенфіка U-19 Бенфіка U-19 Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19 Мітьюлланд Мітьюлланд Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА Аякс U-19 Аякс U-19 Динамо U-19 Динамо U-19
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Луческу хоче бачити Зозулю в Динамо, – журналіст
    Україна — 21:110 Луческу хоче бачити Зозулю в Динамо, – журналіст
23
хв
Селтік
21:45
КР Рейк’явік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?