Юнацька Ліга УЄФА: Аякс та Бенфіка вийшли у півфінал, кривдник Динамо покинув турнір

Чвертьфінали Юнацької Ліги УЄФА, 18 серпня

Мітьюлланд U-19 – Аякс U-19 – 1:3

Голи: Рейцігер, 74 (аг) – Расмуссен, 38, Хансен, 53, Ідехо, 77

Динамо Загреб U-19 – Бенфіка U-19 – 1:3

Голи: Карріца, 16 – Араухо, 37, Рамос, 53, 59

Вилучення: Йосіповіч, 90+2, Янкович, 90+4

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Юнацька команда Мітьюлланда приймала Аякс у чвертьфіналі. Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь нідерландців. По перерві відзначився Хансен та подвоїв перевагу Аякса. Мітьюлланд спробував відігратись та забив один м'яч. Але всі надії данців на нічию в основний час поховав Ідехо, забивши на 77 хвилині. 1:3 – Аякс U-19 крокує у півфінал.

Загребське Динамо U-19 зустрічалось з Бенфікою U-19. Хорвати вже на початку матчу вийшли вперед, проте до перерви португальці зуміли зрівняти рахунок. У другому таймі молоді "орли" взяли гру під свій контроль та забили двічі – Рамос відзначився дублем. Бенфіка проходить у півфінал, де зустрінеться з Аяксом. До слова, саме Динамо Загреб, яке програло цей матч, вибило київське Динамо U-19 на стадії 1/16 фіналу.

Зазначимо, що завтра відбудуться інші два матчі чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА: Інтер U-19 протистоятиме Реал Мадриду U-19, а Зальцбург U-19 змагатиметься з Ліоном U-19.

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