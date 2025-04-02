Юнацька ЛЧ, 1/4 фіналу

Штутгарт U-19 – Барселона U-19 – 1:2

Голи: Цигкас, 29 – Прадас, 40, Віргілі, 53

АЗ U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:0

Гол: ван дер Клаув, 90+4

На 53-й хвилині Мукаса (Ман Сіті) не реалізував пенальті (воротар)

Ла Масія продовжує випускати чудових гравців – від Якобішвілі до Віргілі та Джуньєнта. Як інформує Marca, головний тренер першої команди Барселони поклав око на останнього. Саме через нього Барселона вела всю гру зі Штутгартом. Щоправда, забивали цього дня інші футболісти – Прадас і Віргілі.

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АЗ з українцем Богданом Будьком у складі зміг вистояти під натиском Манчестер Сіті. У нідерландців були всі підстави вважати, що воротар Кіяні Зегген виграє післяматчеву серію, адже він відбив удар з 11-метрової позначки у виконанні Мукаса на 53-й хвилині. Форвард Сіті пробив без розбігу і прогадав.

Таким чином Зегген відбив уже четвертий пенальті в цьому сезоні ЛЧ, якщо враховувати також післяматчеві серії. Раніше він рятував свою команду в матчах із Реалом (у грі) і Бенфікою (двічі – у післяматчевій серії).

Що цікаво, пенальті у грі з Ман Сіті "привіз" Савіола Саффо Сімонс – племінник Хаві Сімонса.

Зрештою все завершилося для гостей плачевно – у компенсований час.

У півфіналі Барселона зіграє з АЗ, а Зальцбург – із Трабзонспором. Матчі наступної стадії відбудуться у швейцарському Ньоні.