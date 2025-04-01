Юнацька ЛЧ, 1/4 фіналу

Зальцбург U-19 – Олімпіакос U-19 – 1:0

Гол: Агілар, 11

Трабзонспор U-19 – Інтер U-19 – 1:0

Гол: Терзі, 77

На 39-й хвилині Топаловіч (Інтер) не реалізував пенальті (воротар)

Олімпіакос із Костянтином Плішем у складі поступився Зальцбургу. Єдиний м'яч був забитий у дебюті зустрічі центрфорвардом австрійців Агіларом. Що стосується Пліша, то він вийшов у стартовому складі, але до кінця матчу не дограв – українець був замінений на 88-й хвилині.

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Трабзонспор сенсаційно обіграв Інтер. На 39-й хвилині лівий захисник "нерадзуррі" Коккі заробив пенальті, але півзахисник Топаловіч не зумів переграти воротаря суперника – Чолак відбив удар ногою. Це вже не перший незабитий словенцем пенальті в цьому розіграші ЛЧ – раніше він схибив у матчі 1/8 фіналу з Баварією.

Долю протистояння вирішив Терзі. Йому знадобилося дві хвилини з моменту виходу на заміну, щоб вразити ворота Інтера.

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