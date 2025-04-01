Юнацька ЛЧ: одноклубники Зубкова і Сікана сенсаційно пройшли Інтер, українець вилетів від Зальцбурга
У вівторок, 1 квітня, відбулися чвертьфінали Юнацької Ліги чемпіонів. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Юнацька ЛЧ, 1/4 фіналу
Зальцбург U-19 – Олімпіакос U-19 – 1:0
Гол: Агілар, 11
Трабзонспор U-19 – Інтер U-19 – 1:0
Гол: Терзі, 77
На 39-й хвилині Топаловіч (Інтер) не реалізував пенальті (воротар)
Олімпіакос із Костянтином Плішем у складі поступився Зальцбургу. Єдиний м'яч був забитий у дебюті зустрічі центрфорвардом австрійців Агіларом. Що стосується Пліша, то він вийшов у стартовому складі, але до кінця матчу не дограв – українець був замінений на 88-й хвилині.
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Трабзонспор сенсаційно обіграв Інтер. На 39-й хвилині лівий захисник "нерадзуррі" Коккі заробив пенальті, але півзахисник Топаловіч не зумів переграти воротаря суперника – Чолак відбив удар ногою. Це вже не перший незабитий словенцем пенальті в цьому розіграші ЛЧ – раніше він схибив у матчі 1/8 фіналу з Баварією.
Долю протистояння вирішив Терзі. Йому знадобилося дві хвилини з моменту виходу на заміну, щоб вразити ворота Інтера.
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