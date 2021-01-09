Дербі між дублем Баварії та Мюнхеном 1860 запам'яталось кривавим пошкодженням воротаря гостей Гіллера.

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На 27 хвилині нападник Баварії Зіркзеє не встиг до м'яча і шипами зачепив голову голкіпера. У Гіллера із рани одразу пішла кров, а форвард отримав "на горіхи" від суперників, після чого побачив перед собою червону картку. Цікаво, що Мюнхен 1860 в підсумку переміг із рахунком 2:0.

До слова, Зіркзеє провів 5 матчів у складі дорослої команди Баварії у поточному сезоні, проте результативними діями не відзначався.

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Joshua Zirkzee shown a straight red card 27 minutes into the derby. FCB II are 0-1 down at half time. pic.twitter.com/YJmG6GQqn8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 9, 2021