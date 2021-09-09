Молодіжна збірна Франції могла скаржитися на несправедливість долі після зустрічі з Фарерськими островами у відборі на Євро-2023.

"Ле Бльо" весь матч просиділи на воротах суперника і забили лише один м'яч. Натомість острів'янам вистачило одного курйозного епізоду, щоб на 55-й хвилині зрівняти рахунок.

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Антигероєм став голкіпер Лідса Іллан Мельє, який має хорошу репутацію в АПЛ. Воротар французів незграбним пасом вивів гравця Фарер на ударну позицію. Той пробив доволі слабко, що лише додало епічності моменту. Коментатори волали наче навіжені, спостерігаючи за тим, як м'яч поволі котиться і таки досягає цілі.

Фіаско французів неабияк потішило і молодіжну збірну України. Підопічні Ротаня забрали одноосібне лідерство групи Н, оскільки у перших двох турах очок не втрачали.

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