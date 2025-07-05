Головним тренером ЮКСА став бразильський фахівець Андерсон Мендес Рібейро, повідомляє прес-служба клубу. Деталі контракту не розголошуються.

Рух програв клубу Першої ліги у товариському матчі

Андерсон завершив кар'єру гравця у 2016 році, після чого працював асистентом головного тренера у латвійській Лієпаї та у Металісті. В Україні бразилець грав одразу у чотирьох харківських клубах: Арсеналі, Геліосі, Харкові та Металісті, а також у запорізькому Металурзі.

"Фахівець має тренерський диплом UEFA A. Нова сторінка історії ЮКСА, розпочинається саме зараз!" – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Нагадаємо, минулого сезону ЮКСА тренував Дмитро Чирикал, однак кінцівку чемпіонату команда догравала під керівництвом Івана Остапова. За підсумками кампанії 2024/25 ЮКСА посіла восьме місце у Першій лізі.