Перша ліга, 4-й тур

ЮКСА – Чорноморець – 0:1

Гол: Хобленко, 43

Лівий Берег – Прикарпаття – матч розпочнеться о 15:30

В останніх матчах Кубка України обидві команди показали позитивний результат, однак доля склалася по-різному. Чорноморець пройшов далі, вибивши Зорю, тоді як ЮКСА, попри перемогу над вінницькою Нивою, була дискваліфікована через вихід на поле не заявленого гравця. Саме тому на сьогоднішню гру команди виходили з абсолютно різним настроєм.

Той самий настрій вилився й у результат – Чорноморець першим відкрив рахунок. Хобленко отримав передачу від партнера на лінії штрафного майданчика, змістився ближче до воріт і з гострого кута завдав удару. М’яч після рикошету від голкіпера опинився у сітці – 0:1! На перерву одесити пішли з мінімальною перевагою.

Цікаво, що нещодавно "моряки" підписали легендарного динамівця Євгена Хачеріді. У стартовому складі він не з’явився, однак Олександр Кучер вирішив випустити досвідченого захисника після перерви, замінивши ним Скибу.

До фінального свистка жодна з команд більше не зуміла відзначитися, тож Чорноморець здобув мінімальну перемогу. Ярослав Ракицький провів увесь матч, а Євген Хачеріді також дограв до кінця, вийшовши на заміну після перерви.

