ЮКСА підписала захисника Маріуполя, який понад два роки провів в полоні
ЮКСА відзначилася красивим жестом на підтримку українських військових.
У своїх соцмережах ЮКСА оголосила про історичне підписання Тимура Амілаханова, начальника ракетно-артилерійського озброєння 36-ї бригади морської піхоти.
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Амілаханов – один з героїв оборони Маріуполя. Понад два роки він перебував у полоні ворога, і в один з обмінів повернувся до дому. У квітні 2025 перед матчем ЮКСА та Буковини Тимур здійснив перший символічний удар по м'ячу.
Варто зауважити, що Амілаханов тренувався з Карпатськими Ведмедями, благодійна ветеранська команда, на клубній базі тарасівців.
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