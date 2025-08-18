"У нас тоді був характер. Агресія – теж. Ми виходили на поле і гризли землю. Ми виходили не просто грати – ми йшли на поле, як на війну. Агресія, характер, заряд – усе це було на порядок вищим. Ми боролися так, ніби це останній матч у житті.

Зараз трохи інші часи, інше покоління. І, можливо, нові хлопці мають інші підходи, іншу ментальність – і це теж нормально.

Але тоді ми по-іншому ставились до гри. Ми більше цінували те, що мали. Ми дивились один одному в очі й точно знали: сьогодні суперник не повезе звідси перемогу. Просто не має права. І це не про пафос – це про внутрішнє відчуття. Чемпіонат тоді був сильнішим, жорсткішим. Але головне – ми жили кожним матчем. І саме цього, як мені здається, сьогодні трохи бракує", – сказав Кополовець в інтерв'ю YeSport.

Нагадаємо, Михайло виступав за Карпати з 2007-го по 2015-й роки. Разом із клубом виходив до групового етапу Ліги Європи у сезоні 2010/11.

