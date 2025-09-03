"Олександр Шовковський давно просив підкріплення в кожну лінію. Але саме підкріплення, а поки я бачу лише набір прізвищ, яким ЗМІ поспішають роздати аванси. Відеоролики? З будь-якого гравця можна зробити зірку, якщо грамотно змонтувати.

Мені поки що складно зрозуміти, для чого запрошені ці футболісти: щоб допомогти команді прямо зараз або на перспективу. Іноземцям напевно знадобиться час для адаптації. У Шахтарі є ціла група бразильців, для яких створені комфортні умови, вони грають поруч із земляками. А в Динамо трансферний вектор виглядає невизначеним і залежить від безлічі факторів.

Що стосується Буртника – хочу помилитися, але у 23 роки грати в Першій лізі за середняка і при цьому залишатися невідомим широкому колу вболівальників – дивний вибір для Динамо", – цитує Йожефа Сабо Footboom1.

Нагадаємо, що склад Динамо нещодавно поповнили захисники Аліу Тіаре та Василь Буртник, вінгер Шола Огундана та нападник Владислав Бленуце.

