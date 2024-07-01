"Я хотів би оголосити, що сьогодні моя подорож з Аль-Раедом підійшла до кінця. Дуже довгий, важкий і складний сезон, з великою кількістю прекрасних моментів і емоцій. Ми були разом, як одна сім'я. Але сьогодні наші шляхи розходяться.

Роналду офіційно знову не стане чемпіоном Саудівської Аравії – непереможний Аль-Хіляль закрив питання за 3 тури до кінця

Також хотів би нагадати, що коли у нас були погані результати, усі члени клубу та президент підтримували мене, увесь персонал підтримував мене, усі гравці підтримували мене, і ми підтримували один одного та наполегливо працювали, щоб досягти того, у що ми вірили.

Хочу подякувати своїм гравцям, пану Президенту, своєму тренерському штабу, директорам клубу, членам, медичному персоналу та нашим уболівальникам. Я бажаю Аль-Раеду великих успіхів у майбутньому. Готовий до нових викликів!" – написав Йовічевіч у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Ігор Йовічевіч минулого літа очолив Аль-Раед після відходу з Шахтаря. Команда під керівництвом хорватського фахівця посіла 12 місце в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Іспанія стала чвертьфіналістом Євро-2024, розгромивши сміливу Грузію – "Фурія Роха" вийшла на Німеччину