– У п’ятому турі ЛЧ Шахтар зіграв на виїзді внічию із Селтіком і гарантував собі євровесну. Чи не вважаєте ви, що після цього в команди стався психологічний спад?

– Усе можливо. Це можливо через відсутність досвіду та деяких ігрових ситуацій, яких ми раніше не проходили. Це людський фактор. У нас молода команда, і ми дали максимум. Ми билися за державу, за Україну, за солдатів, за свої родини, за вболівальників – ми вперше в житті мали випробування такого рівня. Коли ти бачиш, що мета близько, то це як у спринті: із Селтіком вийшло, як із забігом на 100 метрів, – ми це пробігли та видихнули.

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Може, саме так і вийшло. Це має стати уроком для нашого майбутнього і піти нам лише на користь. Ми б не витримали проти такого Селтіка, якби не перенесли гру з Минаєм, – говорю відверто. Ми б не витримали останніх 20 хвилин, адже Селтік сів, а ми продовжували грати й могли навіть виграти, якби забив Сікан і ми довели гру до перемоги. Дякую Минаю, їхньому президентові за цю поступку.

Однак я хотів би, щоб так само робили і з Динамо, і з Дніпром-1 перед важливими євроматчами, оскільки ціна коефіцієнтів є дуже високою для майбутнього українського футболу. Перед Лейпцигом ми грали битву на смерть проти Олександрії в меншості, хоч ми ще не відновилися після Селтіка. Це турбує мене як тренера. Так, ми не пройшли Лейпциг, хоч віддали всі сили. Вони мали нового тренера, команда додала в організації, вони були сконцентрованими й виглядали краще. Проте й ми не були в оптимальній фізичній формі: важка гра і дорога з Глазго далася взнаки, й ми самі відчували, наскільки сильно втомилися.

Не тільки питання невдачі, але далася взнаки і втома після гри з Олександрією, де ще була повітряна тривога. І ось так ми підійшли до найвідповідальнішого матчу у новій історії Шахтаря. Однак до найвідповідальніших матчів так не готуються. Я цього не можу зрозуміти, адже матч можна було перенести і нічого не сталося б. А такі важливі матчі для коефіцієнтів України, як поєдинок із Лейпцигом, бувають дуже рідко. Тим паче коли ти на такому ходу, вже багато показав, цілий світ говорив про нас, ми демонстрували топовий футбол, – ну дай нам трохи допомоги.

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Неможливо після такої битви з Олександрією грати такий важливий матч із Лейпцигом. Ми не настільки добре ще керуємо емоціями та футболом, як це можуть Модріч, Кроос і Каземіро. Ми не маємо зараз такого досвіду й такої кількості ігор, де ми можемо керувати втомою.



– Однак уболівальники можуть вам заперечити, що в топ-чемпіонатах усі так грають. Хоча в нашому випадку варто, напевно, враховувати, що ми не граємо вдома, ми весь час у роз’їздах?

– Коли ми приїхали до Мадрида, то Карло Анчелотті запитав мене, скільки ми добиралися. Я відповів, що їхали 10 годин. Він був шокований цим. І за таких умов треба виходити на поле, готуватися до Ліги чемпіонів, а я не можу і цього зробити через повітряну тривогу. Це надзвичайна ситуація, і жодна команда не працює за таких умов, окрім українських клубів, які грають у єврокубках.

Запитайте, скільки подорожує Дніпро-1, як туди-сюди їздить Динамо. Ми маємо бути єдиними, а не сперечатися через те, щоб перенести один матч. Ми просто хотіли бути свіжими, аби на весь світ показати, що ми граємо за Україну, і здобути очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА, – резюмував Йовічевіч в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

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