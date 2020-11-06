"Прикро. Хотілося перед перервою у чемпіонаті вдало зіграти. Думаю, заслужили набагато більше, особливо в першому таймі, де показали хороший футбол. Той футбол, який я хочу бачити у команді єврорівня.

СК Дніпро-1 – Колос – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Моменти були – один, два, три, чотири. У першому таймі три голи наших повинні були бути. А так перший момент біля наших воріт – і пенальті. А потім травма Батагова, який є дуже важливим для нас гравцем. З великим бажанням вийшли на другий тайм, тому що бачили, що можна грати.

Повинні були вигравати з різницею в три голи. Але це футбол, суперник забив, а потім на старті другого тайму забив другий. Досвідчена команда. Ми заслужили більшого. Але ми по ходу матчу перегравали команду, яка виступала у Лізі Європи, так що СК Дніпро-1 на правильному шляху", – сказав Йовічевич в коментарі програмі "ПроФутбол Digital".

Нагадаємо, поразка залишила дніпрян на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, Колос піднявся на четвертий щабель.

Колос на виїзді переміг СК Дніпро-1 – гол Селезньова допоміг перервати безвиграшну серію ковалівців