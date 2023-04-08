"Результат по грі? У принципі, вважаю, що так. Хоча вона складалася важко на полі, що дійсно заважає футболістам, які прагнуть грати першим номером. Ти повинен обробляти м’яч швидше, віддати пас, першим дотиком зіграти, перевести м’яч – і цьому дуже заважає нерівне поле, газон не настільки оптимального стану, як ми звикли на інших стадіонах. Тому забракло нам трошки динаміки в пасі, щоб було більше контролю.

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Хоча, я гадаю, ми сьогодні повністю заслужили три очки: забили на один м’яч більше, ніж опонент, але по моментах повинні були закривати гру раніше. Як і в Одесі в попередньому турі. Ми не можемо так терпіти й труситися до кінця, маючи стільки моментів. Мусимо поправити реалізацію, щоб зменшити психологічний тиск, аби концентрація зросла. Бо в інших матчах нам вдавалося відкрити рахунок швидко, забити другий м’яч і потім по рахунку грати більш вільно та цікавіше атакувати.

Хто забив більше, той виграв, а не хто забив красивіший гол. Але такі складні матчі, як сьогодні, теж мусиш пройти, якщо хочеш бути чемпіоном. І це не виняток. Реал Мадрид так само ставав чемпіоном, не завжди граючи добре й естетично, але граючи на результат. Ми проходимо перший рік, отримуємо перший виклик боротьби за чемпіонство, маючи достатньо багато молодих футболістів, але це дуже важливий досвід для нас. Тож йдемо від матчу до матчу. Сьогодні взяли три очки, і цього ніхто не скасує", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" обіграли Металіст 1:0 – єдиний гол у зустрічі провів Артем Бондаренко.

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