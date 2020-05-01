toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Йовічевіч зізнався, що міг повернутись в чемпіонат України

1 травня 23:55 605 Читать на русском
Йовічевіч зізнався, що міг повернутись в чемпіонат України
Ігор Йовічевіч / Фото ФК Карпати

Новоспечений тренер загребського Динамо Ігор Йовічевіч користується попитом серед українських клубів.

"Чи був інтерес з боку українських команд? Були розмови, але нічого письмового або конкретного.

Йовічевіч офіційно очолив Динамо Загреб

Моє призначення в Динамо? Для мене це велика честь, враховуючи, що я людина, яка виховувалася в академії Динамо Загреб. Мріяв протягом усієї тренерської кар'єри очолити улюблену команду", – розповів Йовічевіч для програми ЗалишайсязФутболом.

Нагадаємо, українським вболівальникам Йовічевіч відомий за своєю роботою керманича у львівських Карпатах (2014-2015 роки), а також був гравцем "зелено-білих" (2002-2004).

"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і Реал

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
9 травня
13031
Теги
Карпати Карпати Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч Динамо Загреб Динамо Загреб
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
47
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук