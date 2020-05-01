Йовічевіч зізнався, що міг повернутись в чемпіонат України

Новоспечений тренер загребського Динамо Ігор Йовічевіч користується попитом серед українських клубів.

"Чи був інтерес з боку українських команд? Були розмови, але нічого письмового або конкретного.

Йовічевіч офіційно очолив Динамо Загреб

Моє призначення в Динамо? Для мене це велика честь, враховуючи, що я людина, яка виховувалася в академії Динамо Загреб. Мріяв протягом усієї тренерської кар'єри очолити улюблену команду", – розповів Йовічевіч для програми ЗалишайсязФутболом.

Нагадаємо, українським вболівальникам Йовічевіч відомий за своєю роботою керманича у львівських Карпатах (2014-2015 роки), а також був гравцем "зелено-білих" (2002-2004).

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