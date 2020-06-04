Йовічевіч заявив про бажання очолити Динамо Київ

Екс-наставник Карпат Ігор Йовічевіч, який нині очолює загребське Динамо, розповів про свої тренерські амбіції.

"Спочатку я хотів би досягти результатів з Динамо Загреб і реалізувати свою мрію. Але я цього і боюся. Мрія збудеться і що далі? Потрібно робити наступний крок.

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Хочу вчитися і прогресувати, щоб передавати свою енергію футболістам. Хочу подарувати уболівальникам Динамо Загреб багато перемог, а потім можна буде дивитися в майбутнє. Динамо Київ – великий український клуб. Було б великим привілеєм стати кандидатом на посаду головного тренера цієї команди у майбутньому", – сказав Йовічевіч у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Ігор виступав у складі "зелено-білих" з 2002 по 2004 роки, а в сезоні 2014/15 тренував львівську команду. Після "зелено-білих" очолював словенський Целє та другу команду Динамо Загреб. У квітні 2020-го став головним тренером рідної команди.

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