Йовічевіч з перемоги дебютував на чолі Динамо Загреб – постраждав клуб українця

Динамо Загреб у товариському поєдинку обіграло Осієк. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо Загреб – Осієк – 2:1

Голи: Куленовіч, 20 Карріца, 78 – Шполяріч, 79

Колишній наставник Карпат Ігор Йовічевіч у звітному матчі дебютував на тренерському містку Динамо. Матч проходив на стадіоні Максімір без глядачів на трибунах.

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Гра проходила доволі жваво з перевагою підопічних Йовічевіча, які заслужено пішли на перерву лідерами після гол Куленовіча. В середині другого тайму наставники синхронно провели низку замін, після чого команди обмінялися голами впродовж хвилини. Більше рахунок не змінився – 2:1 на користь Динамо. Відзначимо, що український легіонер Осієка Дмитро Льопа участі в матчі не брав.

Нагадаємо, виконавча рада Федерації футболу Хорватії прийняла рішення про відновлення футбольного сезону-2019/20 в Хорватії, перерваного в березні через пандемію коронавірусу, півфінальними матчами національного Кубка 30 і 31 травня, а 6 червня відбудуться матчі чемпіонату.

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