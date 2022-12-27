"Найвищий рівень – це максимальний стрес. Якщо ти не готовий до того стресу, до критики, то краще займайся іншою роботою.

"Динамо закінчує свій проект, а Шахтар тільки починає": Йовічевіч дав амбітну обіцянку уболівальникам

При всій повазі до працівників McDonald's, але якщо ти не готовий до стресу, то йди працювати в McDonald's. Але у працівників McDonald's теж є стрес, бо в них також є бос, який впливає на них та вимагає від них.

Робота в великому клубі – це відповідальність та маса вимог. Від керівництва, вболівальників... Щоб ти зрівнявся зі статусом клубу, а статус Шахтаря в Європі – максимальний. Я зараз маю зовсім інші привілеї. Те, як поважають Шахтар, робить мене щасливим", – сказав Йовічевіч у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, на зимову паузу "гірники" пішли на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?