Йовічевіч: Якщо ти не готовий до стресу, який є в Шахтарі, – йди працювати в McDonald's
Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч розказав про психологічний тиск в донецькому клубі.
"Найвищий рівень – це максимальний стрес. Якщо ти не готовий до того стресу, до критики, то краще займайся іншою роботою.
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При всій повазі до працівників McDonald's, але якщо ти не готовий до стресу, то йди працювати в McDonald's. Але у працівників McDonald's теж є стрес, бо в них також є бос, який впливає на них та вимагає від них.
Робота в великому клубі – це відповідальність та маса вимог. Від керівництва, вболівальників... Щоб ти зрівнявся зі статусом клубу, а статус Шахтаря в Європі – максимальний. Я зараз маю зовсім інші привілеї. Те, як поважають Шахтар, робить мене щасливим", – сказав Йовічевіч у програмі "Вацко on air".
Нагадаємо, на зимову паузу "гірники" пішли на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок.