"У нас молода команда, і всі ми маємо вчитися і вдосконалюватися, а тренуватися – як в останній раз. Кожного дня віддавати роботі всього себе, не економлячи сил на завтра. Це і є запорукою нашого прогресу, нашого руху вперед.

Йовічевіч порівняв Динамо та Шахтар напередодні дуелі СК Дніпро-1 з командою Луческу

Я хочу бачити в очах хлопців нестерпний голод! Ми ще нічого не вигравали, нічого не досягли. Не знаю, чи вдасться мені зробити СК Дніпро-1 чемпіоном, але задля цього я готовий гризти землю. В будь-якому разі, зі мною чи без мене, жага до перемоги має залишатися невід’ємною ознакою клубу", – цитує Йовічевіча FCDnipro.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 жовтня, СК Дніпро-1 у рамках 12-го туру УПЛ зійдеться з лідером УПЛ – Динамо. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ