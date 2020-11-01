"Вітаю Динамо з перемогою. До того ж, на адресу своєї команди не можу сказати нічого, крім подяки за самовіддачу, характер, за продемонстровану гру загалом. Особливо в першому таймі, коли ми повністю контролювали гру, зокрема, коли перебували без м'яча. Назаренко забив дуже красивий гол.

СК Дніпро-1 – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Однак потім настав переломний момент, після якого ми стали дуже часто втрачати м'яч, особливо після переводів. До цього гра була повністю нашою. Динамо зрівняло рахунок завдяки рикошету, в цьому моменті киянам пощастило. Другий гол ми пропустили під завісу тайму – психологічно голи перед перервою дуже сильно впливають на команду.

Але в цілому до самого фінального свистка наші гравці грали жваво, активно, і робили все можливе, намагаючись зрівняти рахунок", – цитує хорвата офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що дніпряни програли "біло-синім" у статусі номінального господаря. На гол Назаренка київський клуб відповів м'ячами Адамюка (автогол) і Циганкова.

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