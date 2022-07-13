Лукас Тейлор може повернутись до України та стати гравцем Шахтаря, повідомляє журналіст Володимир Звєров у твіттері.

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Бразилець дуже подобався Йовічевічу, коли вони співпрацювали у СК Дніпро-1. Хорватський наставник є головним претендентом на посаду головного тренера Шахтаря, тож, цілком ймовірно, зробить його першим трансфером після призначення.

Нагадаємо, в сезоні УПЛ 2020/21 Тейлор провів за "спортклубівців" 22 матчі, відзначившись одним асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро. Минулого сезону виступав за грецький ПАОК, де у 28 поєдинках віддав 5 результативних передач.

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