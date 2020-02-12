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Йовічевіч відверто оцінив рівень гравців Динамо U-19

12:20 618 Читать на русском
Йовічевіч відверто оцінив рівень гравців Динамо U-19
Ігор Йовічевіч / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер львівських Карпат Ігор Йовічевіч, який нині очолює Динамо Загреб U-19, поділився думками щодо майбутнього матчу проти киян в рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

 

"Дуже збалансована команда з чітким малюнком гри. Костюк дуже грамотний. Цітаішвілі, як наш Марін, може сам вирішити долю матчу через дриблінг, хороший пас.

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Шулянський швидко захоплює простір. Надольський з глибини вривається на простір. Ісаєнко хороший у грі в пас, відчуває простір. Білошевський теж. Хороші футболісти, хороша команда. Думаю, побачимо цікавий матч", – сказав Йовічевіч у коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо U-19 на власному полі буде приймати однолітків із Загреба у рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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