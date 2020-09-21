"Стосовно останньої інформації про Йовічевіча, наскільки мені відомо, завтра-післязавтра він вже буде представлений команді Дніпро-1 і почне роботу разом зі своїми помічниками.

Йовічевіч буде представлений головним тренером СК Дніпро-1 вже наступного тижня, – ЗМІ

Серед них Юрій Беньо, який допомагав Бабичу в Маріуполі, а до цього він з Йовічевічем працював у Карпатах. А також Андрій Ханас, з яким вони працювали у львівському клубі. Крім них буде ще один хорватський спеціаліст. Тренером воротарів залишиться Валерій Городов, який дуже плідно працює в цій команді вже дуже тривалий час. Недарма Андрій Лунін постійно згадує його лише теплими словами.

Стосовно фінансових умов, то у Йовічевіча буде третій контракт в УПЛ за фінансовою складовою після Каштру і Луческу. Контракт у нього розрахований на два сезони з можливістю подовження ще на рік", – сказав Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Ігора Йовічевіча активно сватають у СК Дніпро-1 після відходу з клубу Дмитра Михайленка. Останнім місцем роботи хорвата було загребське Динамо, з яким він став чемпіоном країни. В Україні фахівець очолював Карпати у 2014-2015 роках.

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