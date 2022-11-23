"Чи це був останній матч Мудрика за Шахтар? Це керівництво вирішуватиме, що робити, коли є варіант продажу футболіста, зірки команди. Мені як тренерові, звичайно, хочеться, аби такий футболіст грав якомога довше в команді, аби навколо нього будувався якісний Шахтар, щоб усі набирали обертів, набували досвіду й робили те, що, можливо, колись робила команда в Лізі чемпіонів.

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З нашими зусиллями, талантом і амбіціями, гадаю, ми змогли б разом це зробити згодом. Вони молоді, говорю ще раз, молоді. Було в Динамо (Загреб) кілька футболістів, наприклад, Гвардіол, який виступає в РБ Лейпциг і сьогодні грав на чемпіонаті світу, іспанець Дані Ольмо, який виступав у Загребі. Кожен з них провів не менш ніж 100 матчів за клуб і лише потім перейшов із проміжного клубу, а не одразу до Барселони та Манчестер Сіті.

Це один маленький приклад того, як правильно будувати свою кар’єру, щоб ти вийшов на найвищий рівень уже готовим, потужним. Щоб міг казати "Я тут!" і відчиняти двері ногами. Однак тренер завжди трошки егоїст і хоче мати якісних гравців якнайдовше у своїй команді, щоб принести результат і кайф уболівальникам", – зазначив Йовічевіч у післяматчевому коментарі прес-службі Шахтаря.

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