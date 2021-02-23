"Важливий матч і важливі три очки. Хочу привітати хлопців за гру. Вони дуже добре адаптувалися до умов, зрозуміли, що на такому полі красиво грати неможливо, і спростили свої дії. Вони сприйняли те, що ми казали під час аналізу та підготовки до гри, були терплячими та готовими до самопожертви один за одного. Важливими були такі компоненти як підбір та стандарти. Перемога надасть нам імпульс.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Ми достатньо працюємо над стандартними положеннями. Вони тим більш важливі проти команди, яка вміє грати у футбол, комбінує з коротким та середнім пасом. У Олімпіка Політило є ключовим гравцем, який постійно відкривається між лініями.

Також вони мають небезпечних флангових гравців та взагалі дуже хорошу команду. Але сьогодні вийшов хороший СК Дніпро-1 та заслужено переміг. Булеца? Те, як він працював на зборах та особливо останній тиждень – це просто Божа нагорода. Нехай пам’ятає, як він тренувався цей тиждень, і таких моментів буде багато", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Відзначимо, що дніпряни перемогли Олімпік (2:0) завдяки автоголу Драме та забитому м'ячу Булеци. Ця перемога дозволила СК Дніпро-1 піднятись на 10 місце у турнірній таблиці.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Олімпік – Булеца забив вирішальний гол