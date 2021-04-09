"Звичайно, що у таких матчах усі хочуть грати – це спокусливі ігри, де тренеру навіть не треба додатково мотивувати команду. Хлопці самі розуміють з ким вони грають, наскільки потужний суперник, і хто у матчі фаворит: і за вболівальниками, і за своїм статусом, адже кияни зараз на першому місці і боряться за чемпіонство.

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Ми з повагою ставимося до суперника, але роль фаворита треба показати і на полі, де грають 11 футболістів проти 11. Тому будемо грати у наш футбол, робитимемо усе можливе і сподіватися продовжити нашу хорошу серію, тобто лишитися непереможними", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Зазначимо, що СК Дніпро-1 ще не програвав у 2021 році, демонструючи переконливу гру. Поєдинок з Динамо відбудеться вже завтра, 10 квітня, початок о 17:00.

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