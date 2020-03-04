Йовічевіч шокував Баварію в Юнацькій лізі УЄФА – мюнхенці стали наступною жертвою після Динамо

Ігор Йовічевіч на чолі загребського Динамо продовжує розривати в молодіжному єврокубку. Його команда вже у чвертьфіналі.
Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу
Баварія U-19 – Динамо Загреб U-19 – 2:2 (по пенальті – 5:6)
Голи: Даяку, 36, Гвардіол, 88 (аг) – Крізманіч, 2, Карріка, 29
На груповому етапі турніру Загреб переміг молодь Манчестер Сіті та здолав Шахтар, а в першій стадії плей-офф вибив з Юнацької ліги УЄФА київське Динамо, вигравши серію пенальті на стадіоні Валерія Лобановського. У боротьбі за чвертьфінал Ігорю Йовічевічу дісталася в суперники Баварія. Ще й на виїзді.
Йовічевіч: Проти Динамо U-19 було важче грати, ніж проти Шахтаря U-19
Баварія виставила солідний склад – у старті з'явилися відомі Олівер Батіста Майєр та Леон Даяку, яких активно підпускають до основної команди.
Втім, загребське Динамо приголомшило фаворита швидким голом Крізманіча, а в середині тайму закріпило перевагу після хорошої атаки лівим флангом – завершив її Карріка.
До перерви господарі відіграли один м'яч. Даяку, який встиг дебютувати в Бундеслізі під керівництвом Гансі Фліка, відгукнувся на передачу з кутового.
Весь другий тайм підопічні Йовічевіча тримали переможний рахунок, граючи на рівних з Баварією, але на останніх хвилинах пропустили. Талановитий центрбек Йошко Гвардіол зрізав м'яч у власні ворота після прострілу справа.
Матч перейшов у серію пенальті, де Загреб був на волосині від вильоту. На щастя, лідери мюнхенців Даяку та Данілюк схибили. Серія тривала довго – у підсумку восьмий удар краще виконало Динамо. Ігор Йовічевіч вийшов у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА.