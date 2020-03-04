Йовічевіч шокував Баварію в Юнацькій лізі УЄФА – мюнхенці стали наступною жертвою після Динамо

Ігор Йовічевіч на чолі загребського Динамо продовжує розривати в молодіжному єврокубку. Його команда вже у чвертьфіналі.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Баварія U-19 – Динамо Загреб U-19 – 2:2 (по пенальті – 5:6)

Голи: Даяку, 36, Гвардіол, 88 (аг) – Крізманіч, 2, Карріка, 29

На груповому етапі турніру Загреб переміг молодь Манчестер Сіті та здолав Шахтар, а в першій стадії плей-офф вибив з Юнацької ліги УЄФА київське Динамо, вигравши серію пенальті на стадіоні Валерія Лобановського. У боротьбі за чвертьфінал Ігорю Йовічевічу дісталася в суперники Баварія. Ще й на виїзді.

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Баварія виставила солідний склад – у старті з'явилися відомі Олівер Батіста Майєр та Леон Даяку, яких активно підпускають до основної команди.

Втім, загребське Динамо приголомшило фаворита швидким голом Крізманіча, а в середині тайму закріпило перевагу після хорошої атаки лівим флангом – завершив її Карріка.

Le 2-0 du Dinamo ! Bernard Karrica auteur d’une grande première MT avec 1 ️ et 1 ️

pic.twitter.com/JrFgtkNcxI — PAD Foot (@pad_foot9) March 4, 2020

До перерви господарі відіграли один м'яч. Даяку, який встиг дебютувати в Бундеслізі під керівництвом Гансі Фліка, відгукнувся на передачу з кутового.

Весь другий тайм підопічні Йовічевіча тримали переможний рахунок, граючи на рівних з Баварією, але на останніх хвилинах пропустили. Талановитий центрбек Йошко Гвардіол зрізав м'яч у власні ворота після прострілу справа.

Матч перейшов у серію пенальті, де Загреб був на волосині від вильоту. На щастя, лідери мюнхенців Даяку та Данілюк схибили. Серія тривала довго – у підсумку восьмий удар краще виконало Динамо. Ігор Йовічевіч вийшов у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА.