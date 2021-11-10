Йовічевіч: Шевченко віддасть всього себе, щоб його повернення до Італії було успішним
Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч поділився думками щодо призначення Андрія Шевченка наставником італійської Дженоа.
"Вітаю Андрія Миколайовича із цим – його перший тренерський досвід у клубі. Все буде гаразд, я впевнений. Для нього це дуже важливий перехід. Він віддасть всього себе, як і його тренерський штаб, щоб його повернення до Італії було успішним.
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Впевнений, що його харизма, знання та лідерські якості допоможуть йому в цьому. Бажаю йому всього найкращого", – поділився Йовічевіч у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів".
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