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Йовічевіч: Шахтар проявив інтерес до Моро, а через кілька днів він порвав хрестоподібні зв'язки

18:03 643 Читать на русском
Йовічевіч: Шахтар проявив інтерес до Моро, а через кілька днів він порвав хрестоподібні зв'язки
Нікола Моро / ФК Динамо Загреб

Тренер молодіжної команди Динамо Загреб Ігор Йовічевіч розповів, як Нікола Моро ледь не перейшов у Шахтар.

"З того моменту, коли Шахтар проявив інтерес до Моро, він через пару днів порвав хрестоподібні зв'язки і шість місяців не грав. Зараз Нікола повертається, пару ігор провів за мою команду, за молодіжний склад, і дуже вдало. Видно, що він став міцнішим", – сказав Йовічевіч для FootballHub.

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Нагадаємо, донецький гранд цікавився юним талантом Динамо Загреб взимку минулого року. Повідомлялось, що хорват прибуде в Київ для переговорів, але трансфер так і не відбувся.

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Теги
Шахтар Шахтар Нікола Моро Нікола Моро Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч
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