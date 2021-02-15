"Я пропоную, щоб УАФ продумала надалі, щоб в такій ситуації грати перші два тури в Туреччині. Всі команди вже там, всі бригади суддів вже там, ми їх бачили.

"Можна було провести перші два тури УПЛ в Туреччині", – Суркіс обурений нехтуванням здоров'ям футболістів

Всі були б в оптимальних умовах, в рівних. Там є 4-5 стадіонів, де можна зіграти без уболівальників, як і у нас. Це моя маленька пропозиція", – сказав Йовічевич у коментарі Профутбол Digital.

Зауважимо, раніше про проведення матчів у Туреччині висловлювались президент Динамо Ігор Суркіс та тренер Олімпіка Ігор Климовський.

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