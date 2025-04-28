Лудогорець 14-й раз поспіль став чемпіоном Болгарії.

Лудогорець із Разграда підтвердив свою гегемонію в національному чемпіонаті. Команда перемогла Чорно Море (2:0) і тим самим достроково гарантувала собі чемпіонський титул. Ця перемога стала для клубу 14-ю поспіль у болгарській першості.

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Тепер клуб женеться за світовим рекордом. "Орли" наздогнали Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) і Сконто (Латія) за кількістю чемпіонських титулів, виграних поспіль. Рекорд (15 поспіль чемпіонств) належить команді Тафеа з Вануату.

У цьому сезоні Лудогорець може виграти дубль. 22 травня команда зіграє у фіналі Кубка Болгарії з ЦСКА (Софія).

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