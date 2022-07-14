"У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франциско Галан з Атлетіко (Мадрид) і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером.

Йовічевіч офіційно очолив Шахтар

А також є троє українців, які вже працювали зі мною у СК Дніпро-1 – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик. Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного та розуміємо все, що слід робити", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Ігор підписав контракт з "гірниками" терміном на 2 роки.

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Тренерський штаб Ігора Йовічевіча