Йовічевіч презентував свій тренерський штаб у Шахтарі – коуч з Атлетіко і вірна команда українців
Свіжоспечений наставник "гірників" Ігор Йовічевіч назвав своїх асистентів.
"У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франциско Галан з Атлетіко (Мадрид) і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером.
Йовічевіч офіційно очолив Шахтар
А також є троє українців, які вже працювали зі мною у СК Дніпро-1 – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик. Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного та розуміємо все, що слід робити", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, Ігор підписав контракт з "гірниками" терміном на 2 роки.
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Тренерський штаб Ігора Йовічевіча