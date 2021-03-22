"Йому дуже допоміг досвід, який він отримав в Данії, граючи за Мітьюлланд. Той підхід, європейський менталітет, те, як займаються гравці до і після тренування, харчування...

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Артем дуже добре відчуває гру, відмінно грає у контратаках і під час стандартних положень. Він може зіграти у схемі як з двома нападниками, так і з одним", – сказав Йовічевіч у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 23-річний нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик напередодні отримав виклик у збірну України. Таке рішення наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка викликане м’язовими ушкодженнями динамівців Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, через які ці гравці не зможуть допомогти збірній у березневих матчах.

Збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу 2022 року гостьовим поєдинком проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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