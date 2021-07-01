Головний тренер дніпрян Ігор Йовічевіч оцінив перехід Назарія Русина на правах оренди з Динамо. Контракт форварда розрахований на 1 сезон.

"Русин – нападник, який приїжджає на місце Хобленка, має створити конкуренцію Довбику. Його характеристики мені подобаються.

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Непоступливий, з пресингом, динамічний, любить забивати, знаходить моменти. Його завзятість дасть мені можливість подумати, кого ставити в атаку. Буде два форварди або ж один", – заявив Йовічевіч у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, влітку Русин достроково повернувся з оренди з Легії. Назарій мав виступати за польський клуб до кінця 2021 року, однак зі скандалом завершив виступи за кордоном.

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